Депутаты не против упрощения трудоустройства иностранных студентов в Волгоградской области

Общество 06.12.2019 15:59
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06.12.2019 15:59
Волгоградская облдума намерена поддержать законопроект об упрощении процедуры трудоустройства иностранных студентов в России. Проект постановления об одобрении федеральной инициативы поступил в регпарламент. Авторами документа выступили спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В настоящее время иностранцы-студенты вузов имеют право работать в России без специального разрешения, но с серьезными оговорками. Возможные места работы строго регламентированы. Это либо сами университеты, либо хозяйственные общества или партнерства, созданные бюджетными или автономными образовательными организациям.
Авторы проекта считают правильным снять заградительные заслоны и позволить таким студентам работать по своему профилю без каких-либо бюрократических процедур. Предполагается, что закон поможет трудоустроить лучших иностранных студентов в российских регионах. Подобный посыл ранее был обозначен и в «майском» указе президента России Владимира Путина.
Всего в России, как отмечено в пояснительной записке к проекту, обучается 210 тысяч студентов из других государств. Принятие закона, как полагают сенаторы и депутаты Госдумы, поможет в реализации задачи удвоения количества иностранных студентов, приезжающих в Россию для обучения.
В Волгоградских вузах количество студентов-иностранцев исчисляется тысячами. Только в одном Волгоградском государственном медицинском университете профессию получают около 1500 приехавших из-за рубежа молодых людей, в ВолгГТУ – свыше 1000 из полусотни стран мира – Египта, Сирии, Вьетнама, Конго, Нигерии и других стран.
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