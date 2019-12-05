Депутат-единоросс Волгоградской гордумы остался без работы





Депутат гордумы Максим Логунов покинул должность директора МБУ «Волгоградзеленхоз». В пресс-службе мэрии ИА «Высота 102» данный факт подтвердили, отметив, что Логунов написал заявление об уходе по собственному желанию. По сведениям информагентства, истинной причиной отставки мог явиться скандал с вырубкой в сквере за строящимся храмом Александра Невского. Вместе санитарной обрезки и удаления больных деревьев территорию практически полностью зачистили от зеленых насаждений.

По данным информагенства, «слугу народа» могут пристроить в одно из государственных предприятий, которое находится в подчинении администрации региона. «Волгоградхеленхоз» Логунов возглавлял с 2017 года. В сентябре 2018-го избрался в гордуму от партии «Единая Россия».



