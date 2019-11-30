Второй самолет из Москвы улетел на посадку в Астрахань из-за тумана в Волгограде

Общество 30.11.2019 17:00
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30.11.2019 17:00
Густой туман, который не покидает Волгоград вторые сутки, вновь внес коррективы в работу аэропорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского аэропорта, сегодня рейс 2141 авиакомпании «S7» вылетел из аэропорта Домодедово и произвел вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения. Вылет воздушного судна из Астрахани запланировано на 17.00 (прибытие в Волгоград в 18.30). Напомним, что вчера из-за тумана в Волгограде ушел на посадку в Астрахань самолет «Аэрофлота», совершавший рейс из Шереметьево.
Сегодня наблюдаются задержки в расписании. Так, рейс 1758 авиакомпании «Аэрофлот» задерживается на вылет из аэропорта Шереметьево до 17 часов (прибытие в Волгоград ожидается в 18.50). Рейс 1182 так же задерживается на вылет из Москвы до 17.10 (прибытие в Волгоград в 19.00).
Рейс 535 авиакомпании «ЮВТ Аэро» задерживается на вылет из Казани до 23.30 (прибытие в аэропорт назначения, Волгоград, в 01.10).
В аэропорту Волгограда отмечают, что аэропорт открыт и работает по фактической погоде: решение о взлете и посадке принимают командиры воздушных судов.
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