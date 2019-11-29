В Волгограде на проспекте Жукова к Новому году собирают экстравагантную ель





На пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева в Волгограде вырастает силуэт оригинальной елки, каркас которой состоит из новогодних шаров. Как сообщает ИА «Высота 102», этот арт-объект уже знаком волгоградцам – в прошлом году он красовался на Аллее Героев. В преддверии 2020 года необычная елка сменила «прописку» и теперь будет радовать жителей Дзержинского района. Площадка на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев пустовать не будет – там появится искусственная ель золотистого цвета высотой 12 метров.

На площади Павших Борцов подготовку к монтажу искусственной ели планируют начать уже на будущей неделе. Главная елка Волгограда в этом году впервые поменяет дислокацию – ее можно будет лицезреть в пойме реки Царица возле музея «Россия – моя история». Там же будут проходить основные праздничные мероприятия.

В каждом районе Волгограда власти намерены установить сразу несколько елок. Центральные улицы города украсят многочисленные светодиодные фигуры и гирлянды. Так, в районе остановки «Комсомольская» на постамент встанут светодиодные часы. На разделительном островке напротив «Волгоград Арены» появятся сразу три искусственные елочки. Новые консоли в виде гирлянд и звезд украсят мачты освещения на Комсомольском путепроводе.



















