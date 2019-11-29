В Волгограде коммунальщики борются с последствиями первого в сезоне ледяного дождя

Общество 29.11.2019 09:35
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29.11.2019 09:35
За минувшую ночь коммунальные службы Волгограда дважды выходили на магистрали для обработки асфальта от гололеда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе городской администрации. Первые признаки обледенения дорог появились накануне вечером. Поэтому в 20.00 муниципальная техника приступила к работе. Через час противогололедными реагентами были обработаны все Продольные магистрали, а также главные дороги Волгограда. Всего было задействовано свыше 60 единиц спецтехники, в том числе 30 комбинированных дорожных машин.
Около полуночи в некоторых районах города начался ледяной дождь, который снова привел к образованию наледи. В итоге спецтехника повторно выдвинулась на городские улицы. За смену на дороги высыпали около 1,5 тысячи тонн смеси из песка и соли.
В течение дня работы по наведению порядка на автодорогах продолжатся. Коммунальщики будут патрулировать улицы, очищать остановки и, при необходимости, обрабатывать автодороги реагентами. Днем в городе будут задействованы порядка 55 единиц спецтехники и свыше 60 рабочих.
Городские дорожно-коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не бросать автомобили на обочинах и неорганизованных парковках, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле – это поможет обеспечить приоритетное движение наземного городского пассажирского транспорта, а также специальной техники.
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