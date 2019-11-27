Администрация Волгограда берет взаймы





Бюджет Волгограда снова нуждается в заемных средствах. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов сегодня опубликованы два извещения на привлечение кредита на общую сумму в 800 миллионов рублей. За пользование займом сроком до года бюджет города может заплатить более 62 миллионов рублей.

Напомним, в этом году мэрия уже брала кредит в размере 1,5 миллиарда рублей. Недавно администрация Волгоградской области также разместила аукционы на оформление 3-миллиардного займа.

Как пояснили в мэрии, заёмные средства привлекаются для перекредитования. И к увеличению долговой нагрузки бюджета данные закупочные процедуры не приведут