Администрация Волгограда берет взаймы

Экономика 27.11.2019 16:40
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27.11.2019 16:40
Бюджет Волгограда снова нуждается в заемных средствах. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов сегодня опубликованы два извещения на привлечение кредита на общую сумму в 800 миллионов рублей. За пользование займом сроком до года бюджет города может заплатить более 62 миллионов рублей.
Напомним, в этом году мэрия уже брала кредит в размере 1,5 миллиарда рублей. Недавно администрация Волгоградской области также разместила аукционы на оформление 3-миллиардного займа.
Как пояснили в мэрии, заёмные средства привлекаются для перекредитования. И к увеличению долговой нагрузки бюджета данные закупочные процедуры не приведут
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