Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦ











Посетителей ТРЦ "Пирамида" в Волгограде сегодня попросили на выход. Как сообщает ИА "Высота 102", перерыв в работе крупного торгового центра в разгар рабочего дня возник из-за плановых пожарно-тактических учений. Об их начале возвестила сирена, людей попросили покинуть помещения и выйти на улицу. ТРЦ окружили пожарные машины, у здания выстроились сотрудники в форме.









Согласно легенде учений, пожар начался на последнем этаже торгового центра, куда и устремились спасатели. Они выводили условных пострадавших из помещений, спасали их различными способами: на носилках, при помощи специальных веревок и лестниц, защитных масок. Отработать такие действия и было целью проводимых учений.













По словам главного специалиста пожаротушения ГУ МЧС России по Волгоградской области Дениса Денисова, в учениях были задействованы 56 человек и свыше десятка единиц спецтехники. Без сбоев сработала автоматика в здании, персонал ТРЦ также показал себя вполне подготовленным к нештатным ситуациям. В ближайшее время аналогичные учения пройдут в ГДЮЦе.







