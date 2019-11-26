Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦ

Общество 26.11.2019 13:27
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26.11.2019 13:27
Посетителей ТРЦ "Пирамида" в Волгограде сегодня попросили на выход. Как сообщает ИА "Высота 102", перерыв в работе крупного торгового центра в разгар рабочего дня возник из-за плановых пожарно-тактических учений. Об их начале возвестила сирена, людей попросили покинуть помещения и выйти на улицу. ТРЦ окружили пожарные машины, у здания выстроились сотрудники в форме.
Согласно легенде учений, пожар начался на последнем этаже торгового центра, куда и устремились спасатели. Они выводили условных пострадавших из помещений, спасали их различными способами: на носилках, при помощи специальных веревок и лестниц, защитных масок. Отработать такие действия и было целью проводимых учений.
По словам главного специалиста пожаротушения ГУ МЧС России по Волгоградской области Дениса Денисова, в учениях были задействованы 56 человек и свыше десятка единиц спецтехники. Без сбоев сработала автоматика в здании, персонал ТРЦ также показал себя вполне подготовленным к нештатным ситуациям. В ближайшее время аналогичные учения пройдут в ГДЮЦе.
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