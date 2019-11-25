Суд поставил точку в деле об убийстве утюгом из-за предложения продать награды деда





Сегодня Волгоградский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по факту жестокого убийства, совершенного 27 декабря 2018 года в Красноармейском районе Волгограда. Подробности рассмотрения дела сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда. Установлено, что в день преступления 37-летний Сергей Соловьев распивал спиртные напитки в компании своего знакомого Ш. Во время застолья знакомый сообщил Соловьеву о том, что у его деда имеются ордена и награды, и настойчиво предлагал их реализовать. Подсудимого такое предложение возмутило. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Соловьев взял утюг и нанес им множественные удары потерпевшему в область головы, после чего продолжил избивать Ш. руками и ногами. В результате полученных телесных повреждений Ш. скончался на месте, а Соловьев с места преступления скрылся. Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме, пояснив, что преступление он совершил в состоянии аффекта, поскольку его глубоко оскорбило предложение потерпевшего.

Приговором Красноармейского районного суда Волгограда Соловьев С.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осуждённый и его защитники не согласились с постановленным приговором и обжаловали его. В своих апелляционных жалобах они просили переквалифицировать действия Соловьева на ч.1 ст. 107 УК РФ и смягчить назначенное ему наказание. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновного, а также вид и размер назначенного ему наказания.