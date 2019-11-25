Расследования

Суд поставил точку в деле об убийстве утюгом из-за предложения продать награды деда

Расследования 25.11.2019 18:38
2700 0
25.11.2019 18:38


Сегодня Волгоградский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по факту жестокого убийства, совершенного 27 декабря 2018 года в Красноармейском районе Волгограда. Подробности рассмотрения дела сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда. Установлено, что в день преступления 37-летний Сергей Соловьев распивал спиртные напитки в компании своего знакомого Ш. Во время застолья знакомый сообщил Соловьеву о том, что у его деда имеются ордена и награды, и настойчиво предлагал их реализовать.  Подсудимого такое предложение возмутило. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Соловьев взял утюг и нанес им множественные удары потерпевшему в область головы, после чего продолжил избивать Ш. руками и ногами.  В результате полученных телесных повреждений Ш. скончался на месте, а Соловьев с места преступления скрылся. Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме, пояснив, что преступление он совершил в состоянии аффекта, поскольку его глубоко оскорбило предложение потерпевшего.
Приговором Красноармейского районного суда Волгограда Соловьев С.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Осуждённый и его защитники не согласились с постановленным приговором и обжаловали его. В своих апелляционных жалобах они просили переквалифицировать действия Соловьева на ч.1 ст. 107 УК РФ и смягчить назначенное ему наказание.  Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновного, а также вид и размер назначенного ему наказания.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Расследования
25.11.2019 16:38
Расследования 25.11.2019 16:38
3096 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 12:59
Расследования 25.11.2019 12:59
7125 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 12:03
Расследования 25.11.2019 12:03
6594 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 11:04
Расследования 25.11.2019 11:04
4626 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.11.2019 09:41
Расследования 23.11.2019 09:41
4157 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 12:14
Расследования 22.11.2019 12:14
4407 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 10:46
Расследования 22.11.2019 10:46
5952 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 10:12
Расследования 22.11.2019 10:12
1097 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.11.2019 10:06
Расследования 21.11.2019 10:06
9924 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.11.2019 20:10
Расследования 19.11.2019 20:10
7684 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.11.2019 15:23
Расследования 19.11.2019 15:23
22831 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.11.2019 11:59
Расследования 18.11.2019 11:59
5408 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.11.2019 10:32
Расследования 18.11.2019 10:32
5726 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.11.2019 11:24
Расследования 17.11.2019 11:24
4086 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.11.2019 15:03
Расследования 15.11.2019 15:03
23436 24 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:56
Краснослободск под Волгоградом резко погрузился во тьмуСмотреть фотографии
20:44
Сбил насмерть человека: В Волгограде идет розыск водителя Hyundai IX35Смотреть фотографии
18:38
Суд поставил точку в деле об убийстве утюгом из-за предложения продать награды дедаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде принимают жалобы замерзающих горожан на УКСмотреть фотографии
17:57
Первый замгубернатора Волгоградской области проконтролирует миллиардный проект Минкомсвязи РФСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде подозреваемый в жестоком убийстве матери запросил суд присяжныхСмотреть фотографии
15:49
Главный купол для храма Александра Невского завозят в Волгоград по частямСмотреть фотографии
15:40
«Смотрите, что творится!»: в Волгограде ночные воры осквернили памятник защитникам Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Инженер-конструктор – самая востребованная специальность среди соискателей вакансий в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
13:09
Где миллиард?: в Волгограде налоговики ищут должников на дорогахСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде владелец шиномонтажки идет под суд за подмену листов в договоре аренды землиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области УК "забила" на газопроводы в многоквартирных домахСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде мимо музея «Россия – моя история» впервые пустят автобусСмотреть фотографии
12:03
Ждала «Дольче Габбана»: волгоградка отсудила у продавца-обманщика 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области прокуратура «взялась» за незаконные хостелыСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде осужденного за контрабанду анаболиков бодибилдера отпустили домой Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде от угарного газа в гараже скончались мужчина и женщинаСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом 92-летняя женщина сгорела вместе с домомСмотреть фотографии
21:47
Мороз не помеха: ворота парка Гагарина в Волгограде восстанавливают в "мешке"Смотреть фотографии
17:00
Бизнесвумен из Волгограда – об Instagram, Китае и тусовках по совету депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Автопарк чиновников и депутатов Волгоградской области стал богаче на 16 автомобилейСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области две женщины едва не сгорели в банеСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской области хуторянин устроил во дворе военный арсеналСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области из-за аномальных сбросов воды гибнут животныеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде девушка из автобуса попала в больницуСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области молодой парень погиб на «нехорошей» трассеСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде ночью пьяный водитель устроил массовую аварию и покалечил трех человекСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области могут поставить крест на автобусном сообщении с селамиСмотреть фотографии
22:31
Волгоградский «Ротор» ушел на зимние каникулы лидером первенства ФНЛСмотреть фотографии
18:28
Найденные в Волгограде фугасные бомбы взорвалиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 