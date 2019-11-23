Волгоградская служба по управлению "стихией" стала лучшей в России

Общество 23.11.2019 11:10
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23.11.2019 11:10
Специальная комиссия МЧС России признала волгоградскую дежурно-диспетчерскую службу «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» лучшей в России. Диплом министра МЧС будет вручен сотрудникам муниципального учреждения вместе с поздравлениями руководителей города и региона. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Среди претендентов на звание лучшей единой дежурно-диспетчерской службы – десятки учреждений со всей страны. Организация работы оценивалась сразу по нескольким критериям – знания и умения дежурных специалистов, наличие всех необходимых для функционирования службы схем, возможность оперативного оповещения должностных лиц муниципального образования при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Ранее волгоградские специалисты также неоднократно признавались победителями региональных и окружных профессиональных конкурсов.
Единая дежурно-диспетчерская служба создана в 2011 году. Круглосуточно на объекте несут дежурство несколько человек, прошедших соответствующую подготовку. В случае необходимости (например, при пожаре, аварии на коммунальных сетях, заторах и снежных заносах на автомагистралях и т.п.) оперативный дежурный передает информацию в соответствующие службы – «01», в муниципальную службу спасения, аварийным бригадам коммунального, дорожного хозяйства и т.д. При возникновении чрезвычайных ситуаций ЕДДС осуществляет экстренное оповещение гражданского населения.
На базе единой дежурно-диспетчерской службы установлено современное оборудование, позволяющее в кратчайшие сроки связаться с региональным Центром Управления в кризисных ситуациях МЧС, областным Центром управления и связи, дежурно-диспетчерскими службами экстренного реагирования учреждений и организаций. Через единую дежурно-диспетчерскую службу Волгограда с помощью системы «ГЛОНАСС» проводится наблюдение за передвижением коммунальной и иной спецтехники, что в случае необходимости позволяет оперативно распределять спецтранспорт при ликвидации пожаров, снежных заносов на дорогах и других внештатных ситуаций. Посредством 400 видеокамер, установленных на улицах Волгограда в рамках функционирования комплекса «Безопасный город», дежурные осуществляют постоянный мониторинг ситуации в городе.
Телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы – 112. Система многоканальной телефонной связи работает круглосуточно.
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