ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подвели итоги конкурса социальных и культурных проектов

Общество 21.11.2019 18:12 Новости компаний
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21.11.2019 18:12 Новости компаний
Сегодня в Волгограде Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров наградили победителей юбилейного - XV конкурса социальных и культурных проектов Компании в регионе.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе нефтяной компании, в этом году на конкурс было подано 584 заявки – рекордное число за всю историю его проведения в Волгоградской области. Из них отобраны 94 проекта, которые будут реализованы за счет грантового фонда ЛУКОЙЛа.
В частности, средства будут направлены на подготовку группы родителей-волонтёров для присмотра за детьми-инвалидами, развитие школьной театральной студии и школьного кукольного театра, конно-спортивного клуба «Кадет», создание многофункциональной интерактивной библиотекии другие, не менее значимые проекты.
«Для нашей компании участие в социальных проектах очень важно: тем самым мы приобщаемся к жизни региона, точечным проектам, которые необходимы жителям», — подчеркнул на церемонии вручения наград Вагит Алекперов.
«Конкурс дает возможность победителям реализовать свои проекты и мечты, всем неравнодушным людям — более активно принимать участие в социальной жизни при поддержке компании «ЛУКОЙЛ», - отметил Андрей Бочаров.
Отметим, что за время проведения конкурса социальных и культурных проектов в Волгоградской области победителями выбрано свыше 500 проектов.
Доброй традицией ЛУКОЙла стало приобретение автомобилей для детских домов, приютов и многодетных семей. Сегодня Вагит Алекперов вручил ключи от машины "Лада-Ларгус" семье Пестерниковых из Волжского, в которой воспитывают пятерых детей. Глава семьи Павел Васильевич - слесарь-ремонтник в ЗАО Трубный завод "Профиль-Акрас", мама Мария Валерьевна – домохозяйка. Родители с детства приучают детей к труду, уважению к старшим, любви и отзывчивости к младшим, честности и доброте.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО "ЛУКОЙЛ"
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