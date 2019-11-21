Общество

"В связи с обеспокоенностью граждан": Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Общество 21.11.2019 15:50
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21.11.2019 15:50


Сегодня заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем телеграм-канале заявил  о принятии решения отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Как сообщает ИА «Высота 102», федеральный чиновник пояснил, что такое решение было принято министром РФ Вероникой Скворцовой в связи с обеспокоенностью граждан. «Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», - написал он.
Напомним, ИА "Высота 102" сообщало, что тысячи "обеспокоенных" граждан в Волгограде сегодня штурмовали наркологические кабинеты в надежде получить справку для получения прав по старой цене. По новым правилам стоимость этой услуги с учетом необходимости сдачи нового анализа должна была с завтрашнего дня подорожать до 10 раз. Огромные очереди выстроились и в других городах России.
Между тем, сегодня, передает РИА-Новости, президент Владимир Путин отреагировал на введение нового порядка прохождения медосмотра. «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал глава государства. По его словам, очевидно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотических средств, поскольку это связано с безопасностью миллионов людей на дорогах. Но делать это нужно «как-то с умом, поэтапно хотя бы», считает он.
Президент добавил, что Министерство труда должно было посмотреть, что означает новый порядок для водителей. «У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 руб., такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек», — пояснил президент. Он добавил, что если кому-то из них придется отдать за справку 5 тыс. руб., то это будет половина его зарплаты.

 

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