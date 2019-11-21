"Всех не примем": волгоградцы штурмуют кабинеты наркологов в последний день перед подорожанием справок





В наркологических кабинетах в Волгограде царит столпотворение. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в наркологическом отделении поликлиники №20 в Краснооктябрьском районе очередь за получением справки на водительские права начали занимать еще до открытия медучреждения. Уже к 10:30 списки были составлены на 212 человек. «Сказали, что всех не примут. Максимум – 90-100 счастливчиков будет», - обреченно сказала женщина, которая ведет списки. Очередь между тем роптала и гудела. «Почему вы не сообщали, что справки так сильно подорожают?», - на надрыве обратился к медперсоналу один пожилой мужчина. «А мы что, обзванивать всех были должны?», - также нервно ответила ему женщина в белом халате. Между тем стоящие в очереди люди возмущались, что введение новых правил прохождения медосмотра для водителей проходило без какого-либо широкого информационного освещения. «У власти сколько своих телеканалов, газет. Почему нигде не было оповещения? Специально это делают, чтобы содрать с людей денег побольше?», - негодовала очередь. Женщина средних лет была настроена еще решительнее. «Не уйду, пока не примут. У меня старенькая «девятка», я на ней работаю экспедитором, зарплата 20 тысяч рублей. Теперь я должна отдать четверть от этой суммы только на справку? А жить я на что буду?», - не успокаивалась волгоградка.





Напомним, сегодня – последний день действия старых правил проведения обязательного медицинского освидетельствования для получения водительских прав. Теперь эти правила изменены по приказу Минздрава РФ. Если раньше для получения прав надо было сдать только мочу для определения наличия наркотиков, то уже с завтрашнего дня придется сдавать и анализ крови СDT(на алкоголизм). При этом цена справки увеличится в 10 (!) раз. Еще сегодня справку, необходимую для получения прав, можно получить за 463 рубля, то завтра она будет стоить уже около 5 тысяч рублей. ИА «Высота 102» сообщило об этом «нововведении» еще 12 ноября.

Надо сказать, очереди в наркологические кабинеты образовались перед введением в действие новых правил во всех городах России. В неофициальной беседе с журналистами врачи-наркологи признавались, что сами недовольны решением Минздрава РФ. Во-первых, далеко не везде, особенно в глубинке, есть оборудование для новых анализов. Во-вторых, недовольство людей по поводу подорожания справок направляется на медработников на местах. "Народ думает, что это мы придумали, им сложно объяснить, что это не так", - говорили врачи.



