



К работе по новым правилам готовятся перейти наркологическая служба Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликован приказ Минздрава РФ об изменениях, которые вносятся в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители. Если раньше для получения прав надо было сдать только мочу для определения наличия наркотиков, то с 22 ноября придется сдавать и анализ крови СDT(на алкоголизм). При этом цена анализа увеличится в 10 (!) раз. Сейчас справка, необходимая для получения прав, обходится водителям в 420 рублей, а уже через 10 дней это «удовольствие» будет стоить уже около 5 тысяч рублей.

Однако увеличение расходов – это еще не самое неприятное из новшеств, подготовленных Минздравом РФ. В частности, в приказ вносится дополнение, которое касается уровня определения «карбогидрат-дефицитного трансферрина» - показателя, определяющего степень алкоголизма. В случае, если концентрация этого вещества превысит 1,2%, то справку гражданину не выдадут. Его отправят на врачебную комиссию в составе из врача-психиатра-нарколога, врача-терапевта и врача-невролога на более углубленное исследование организма. При этом превышение данного вещества может быть диагностирована не только у алкоголиков, но и у людей, страдающих заболеваниями печени, например, после перенесенного гепатита. Впрочем, все это гражданину придется доказывать и понятно, что быстро это не получится.

К слову, корреспондент ИА «Высота 102» уже обзвонил районные наркологические кабинеты в Волгограде, где подтвердили предстоящее серьезное увеличение стоимости анализов для получения водительских прав. И предложили успеть это сделать до 22 ноября.