Общество

Депутаты Волгоградской гордумы выделят защитникам Сталинграда по 2 тысячи рублей

Общество 18.11.2019 19:54
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18.11.2019 19:54


Депутаты Волгоградской гордумы решили увеличить ежегодные единовременные выплаты ветеранам войны в честь знаменательных дат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения гордумы, планируется  вместо тысячи рублей выдавать ветеранам по две тысячи рублей. Соответствующие изменения в принятый несколькими годами ранее документ будут приняты на заседании городского представительного органа 20 ноября. Ежегодные единовременные выплаты устанавливаются в связи с днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и Днем победы. Также предусматривается оказание дополнительных мер социальной поддержки в виде подарочных наборов ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Сталинградской битве, труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда».  

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