В Волгограде коммунальщики изуродовали свежеуложенный асфальт

Общество 17.11.2019 14:33
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17.11.2019 14:33
Не успел закончиться капремонт дороги на улице героев Тулы, как явились коммунальщики со своими большими ковшами. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, посреди свежего асфальта вырыт глубокий котлован, в котором ремонтные бригады ведут работы на инженерных сетях. Горожан последовательность действий городских служб привела в замешательство. «Это разгильдяйство концессий тепло-водоснабжения или «петросяновская» примета? Мол, если где-то положили асфальт, то скоро под ним трубы прокладывать начнут», - говорится в письме читателя в редакцию информагентства (орфография и стилистика обращения сохранена).
В пресс-службе администрации Волгограда подтвердили, что на строящейся дороге по улице Героев Тулы укрепляют водовод по заявке ООО «Концессии водоснабжения». «Магистральный водовод силами подрядной организации помещен в бетонный футляр, что позволит повысить надежность водоснабжения жилых домов», - указано в ответе на запрос ИА «Высота 102».
Сейчас все работы на коммунальном объекте уже завершены, в ближайшее время рабочие засыпят основание и уложат, согласно технологии, два слоя асфальтобетонного покрытия. «На обеспечении жителей близлежащих домов водой проводимые работы не отражались – водоснабжение велось в полном объеме, перекрытий и ограничений не производилось», - добавили в пресс-службе мэрии.
Дорога на улице Героев Тулы ремонтируется уже второй год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом этапе в 2018 году подрядчик выполнил работу по выносу многочисленных коммуникаций из зоны строительства. В этом году компания приступила к укладке нового асфальта. При этом проезжую часть расширили с двух до четырех полос. Обновление проезжей части на данной улице позволит соединить северный выезд из города с федеральной трассой Р-228 и вывести значительную часть транзитного трафика за черту Волгограда, минуя городские кварталы.
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