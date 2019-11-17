В Волгограде коммунальщики изуродовали свежеуложенный асфальт





Не успел закончиться капремонт дороги на улице героев Тулы, как явились коммунальщики со своими большими ковшами. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, посреди свежего асфальта вырыт глубокий котлован, в котором ремонтные бригады ведут работы на инженерных сетях. Горожан последовательность действий городских служб привела в замешательство. «Это разгильдяйство концессий тепло-водоснабжения или «петросяновская» примета? Мол, если где-то положили асфальт, то скоро под ним трубы прокладывать начнут», - говорится в письме читателя в редакцию информагентства (орфография и стилистика обращения сохранена).

В пресс-службе администрации Волгограда подтвердили, что на строящейся дороге по улице Героев Тулы укрепляют водовод по заявке ООО «Концессии водоснабжения». «Магистральный водовод силами подрядной организации помещен в бетонный футляр, что позволит повысить надежность водоснабжения жилых домов», - указано в ответе на запрос ИА «Высота 102».

Сейчас все работы на коммунальном объекте уже завершены, в ближайшее время рабочие засыпят основание и уложат, согласно технологии, два слоя асфальтобетонного покрытия. «На обеспечении жителей близлежащих домов водой проводимые работы не отражались – водоснабжение велось в полном объеме, перекрытий и ограничений не производилось», - добавили в пресс-службе мэрии.

Дорога на улице Героев Тулы ремонтируется уже второй год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом этапе в 2018 году подрядчик выполнил работу по выносу многочисленных коммуникаций из зоны строительства. В этом году компания приступила к укладке нового асфальта. При этом проезжую часть расширили с двух до четырех полос. Обновление проезжей части на данной улице позволит соединить северный выезд из города с федеральной трассой Р-228 и вывести значительную часть транзитного трафика за черту Волгограда, минуя городские кварталы.



