Общество

Зима близко: в Волгограде на учениях ликвидировали ЧС из-за снежного затора на 3-й Продольной

Общество 15.11.2019 15:23
583 3
15.11.2019 15:23


Тактико-специальные учения по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимних условиях на автомобильных дорогах Волгоградской области» прошли сегодня на 3-ей Продольной магистрали.  Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону, в учениях приняли участие представители руководства области и Волгограда, сотрудники МЧС , ГИБДД, дорожных служб, министерства обороны и территориального центра медицины катастроф, а также экстренных службы. Были отработаны действия в случае ликвидации условного снежного затора большегрузной техники. 

По замыслу учений, на одном из участков магистрали произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали люди, образовался затор, в котором оказался легковой и общественный транспорт. На месте проведения учений также был развернут подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Волгоградской области со всеми элементами жизнеобеспечения и рабочими местами личного состава межведомственного оперативного штаба. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Распродажа складских остатков. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Общество
15.11.2019 13:53
Общество 15.11.2019 13:53
2288 5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2019 13:31
Общество 15.11.2019 13:31
6651 8 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2019 09:01
Общество 15.11.2019 09:01
2930 22 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2019 06:38
Общество 15.11.2019 06:38
7288 8 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2019 13:21
Общество 14.11.2019 13:21
7324 7 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2019 10:56
Общество 14.11.2019 10:56
825 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2019 09:55
Общество 14.11.2019 09:55
23993 14 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2019 22:01
Общество 13.11.2019 22:01
33874 44 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2019 17:18
Общество 13.11.2019 17:18
936 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2019 15:10
Общество 13.11.2019 15:10
844 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2019 14:42
Общество 13.11.2019 14:42
9446 13 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2019 13:34
Общество 13.11.2019 13:34
2521 8 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2019 11:29
Общество 13.11.2019 11:29
490 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2019 10:21
Общество 13.11.2019 10:21
2785 1 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2019 09:04
Общество 13.11.2019 09:04
3150 24 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:08
Со сцены ЦКЗ в Волгограде Александра Пахмутова пожелала землякам беречь ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Зима близко: в Волгограде на учениях ликвидировали ЧС из-за снежного затора на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде экс-директор горпитомника идет под суд за мошенничество с деньгами на бездомных собакСмотреть фотографии
14:31
Водитель легковушки избил маршрутчика за "шашечки" на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Волжский трубный завод стал победителем всероссийской премии «Экспортер года»Смотреть фотографии
13:53
В Волгограде учительница стала инвалидом в кабинете директора школыСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде экс-депутат гордумы после ДТП оказался на судебной скамьеСмотреть фотографии
12:47
«Третий раз за 60 лет»: на Волжской ГЭС начался беспрецедентный сброс воды Смотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области прощаются с главным казаком Иловлинского районаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Урюпинске Волгоградской области водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылсяСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде за взятку в кабинете пристава поймали должникаСмотреть фотографии
09:03
Под Волжским в ДТП погибли два человекаСмотреть фотографии
09:01
Губернатор Волгоградской области прикоснулся к скульптуре ПахмутовойСмотреть фотографии
08:32
Администрация Волгоградской области берет кредит в 3 миллиарда рублей на "черный день"Смотреть фотографии
06:38
Аудиторы КСП Волгоградской области выйдут на дорогиСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде эксперты дали рекомендацию по назначению нового главврача роддома № 2Смотреть фотографии
16:58
В Волгограде на ликвидацию опасного наследия завода-банкрота «Химпром» выделяют 5 миллиардов рублейСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде производителя фальшивого алкоголя на 65 миллионов осудили на 5 летСмотреть фотографии
12:37
Нового главу Центрального района Волгограда нашли в сельской местностиСмотреть фотографии
11:54
«Умное освещение» от «Ростелекома» сэкономит бюджет МихайловкиСмотреть фотографии
11:16
«Семеро смелых»: в Волгоградской облдуме обнаружились явные и тайные противники бюджета (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде за взятку задержан инспектор регуправления Ростехнадзора Смотреть фотографии
09:55
Закупку автомобилей для депутатов Волгоградской облдумы «замаскировали»Смотреть фотографии
09:45
В Волгограде вскрыли крупную аферу с кредитами, под подозрением банковские работникиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцы оценили степень старания властей на благо горожанСмотреть фотографии
22:01
Под Волгоградом скоропостижно умер глава муниципального районаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:26
Волгоградский «Ротор» не оставил шансов подмосковным "Химкам" - 2:0Смотреть фотографии
17:27
В Волгограде приступили к начальному этапу возведения моста через Волго-Донской судоходный каналСмотреть фотографии
17:03
Волгоградские полицейские готовы заплатить за сведения о порезанном крушителе банкоматовСмотреть фотографии
15:09
«Горячая штучка»: Волгоградский завод «Красный Октябрь» привез на выставку в Москву голую женщинуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 