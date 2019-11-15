Зима близко: в Волгограде на учениях ликвидировали ЧС из-за снежного затора на 3-й Продольной





Тактико-специальные учения по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимних условиях на автомобильных дорогах Волгоградской области» прошли сегодня на 3-ей Продольной магистрали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону, в учениях приняли участие представители руководства области и Волгограда, сотрудники МЧС , ГИБДД, дорожных служб, министерства обороны и территориального центра медицины катастроф, а также экстренных службы. Были отработаны действия в случае ликвидации условного снежного затора большегрузной техники.





По замыслу учений, на одном из участков магистрали произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали люди, образовался затор, в котором оказался легковой и общественный транспорт. На месте проведения учений также был развернут подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Волгоградской области со всеми элементами жизнеобеспечения и рабочими местами личного состава межведомственного оперативного штаба.



