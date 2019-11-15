Водитель легковушки избил маршрутчика за "шашечки" на дороге в Волгограде





Закрытую черепно-мозговую травму получил 57-летний водитель маршрутки в результате дорожного конфликта, произошедшего на ул. Исторической. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, виновником оказался 41-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, которому не понравилось, как водитель маршрутки ведет себя на дороге. С его слов, он создавал помехи для других участников движения, резко тормозил, обгонял и перестраивался с одной полосы на другую. Решив сделать мужчине замечание, подозреваемый на остановке перегородил путь маршрутке своим автомобилем и вышел из машины, чтобы попытаться образумить водителя. Между ними возникла словесная ссора, перешедшая в драку, в ходе которой водитель иномарки нанес несколько ударов по голове оппоненту. После этого подозреваемый уехал с места происшествия, а потерпевший обратился в больницу. В отношении подозреваемого полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Мужчина задержан.



