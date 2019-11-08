«От товарищей товарищам»: в станице Волгоградской области открыли памятник Ленину





Накануне в станице Кумылженской Волгоградской области открыли памятник вождю социалистической революции. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, памятник установили в привокзальном сквере. Открытие приурочили к празднованию 102-ой годовщины революции. На скульптуру Ленина собирали деньги всем миром районные коммунисты с участием старших товарищей из волгоградской региональной организации КПРФ.

В этот же день, сообщало ИА «Высота 102», волгоградские коммунисты отпраздновали очередной день рождения революции шествием по центру города и митингом около памятника Ленину.

Фото сайта администрации Кумылженского района.