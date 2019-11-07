"Нет у революции конца": волгоградские коммунисты по традиции устремились к Ленину

Общество 07.11.2019 18:01
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07.11.2019 18:01
Волгоградские коммунисты, как и обещали, в 102-ую годовщину революции прошлись по центру города до традиционного места сбора – у памятника Ленина на одноименной площади.
Как сообщает ИА «Высота 102», отправиться в шествие на этот раз решили около 400 человек, горожане самых разных возрастов. Колонну товарищей по-прежнему возглавляла Тамара Головачева, которая теперь защищает права обездоленных трудящихся в ранге заместителя председателя Волгоградской облдумы за очень хорошую зарплату.
В руках шествующие держали, как всегда, красные флаги, плакат с единственным требованием касался законопроекта о детях войны.
В своих речах выступающие говорили, как обычно, о великой роли великой революции, о «проклятых» капиталистах, не забыв и про завоевания волгоградских коммунистов, число которых в депутатских собраниях Волгоградской области выросло.
Впрочем, в повестке празднования появилось новенькое, а именно – призыв «руки прочь от Грудинина», бывшего кандидата в президенты России, у которого «отбирают его совхоз».
Впрочем, праздничное настроение присутствующим проблемы бывшего красного кандидата не испортили. Как и в предыдущие годы, были зажигательные песенки комсомольско-коммунистической молодости, праздничный концерт и обещание встретиться снова через год – когда революции стукнет 103.
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