Общество

Волгоградцев «нагрели» на 120 миллионов рублей в платежках ЖКХ

Общество 07.11.2019 15:02
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07.11.2019 15:02


9,7 миллиона рублей составил перерасчет жителям Волгоградской области за непредоставленные или некачественные жилищно-коммунальные услуги. Такая сумма сформировалась за три квартала 2019 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. С 2014 года она составила около 120 миллионов рублей. По информации государственной жилищной инспекции Волгоградской области, перерасчет был сделан по результатам проверок обоснованности начисления платы. Чаще всего жильцы жалуются на завышенные цифры в строчках квитанций на оплату отопления, горячего водоснабжения и вывоза мусора.
С  января по октябрь текущего года органами Госжилнадзора было рассмотрено более 25 тысяч обращений граждан; проведены 9,6 тысячи контрольно-надзорных мероприятий; на нерадивые организации и должностных лиц наложено административных штрафов на общую сумму 56,6 миллиона рублей. За три квартала 2019 года судом удовлетворено 47 исков Госжилнадзора об аннулировании лицензий управляющих организаций. Это лицензиаты, систематически допускающие нарушения жилищных прав граждан и требований жилищного законодательства, организации, оказывающие препятствие проведению проверок, обанкротившиеся компании, а также «пустышки». В тоже время лицензии были выданы 25 новым организациям в сфере управления жилым фондом. 

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