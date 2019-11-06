В Волгоградской области открыли школу-долгострой





В поселке Красный Октябрь Палласовского района Волгоградской области, наконец, открыли новую школу, которая должна была принять учеников еще 1 сентября 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, новое учебное учреждение рассчитано на 340 человек, пока здесь учатся 236 детей, в том числе из соседних сел. Учебные классы, укомплектованные современным оборудованием; актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, спальные комнаты для первоклассников и кабинеты для творчества — все это разместилось в трех корпусах новой Краснооктябрьской школы. Ряд помещений переформатирован под мастерские и секции.

Напомним, строительство новой школы обошлось в 270 миллионов рублей и сопровождалось проблемами, возникшими между заказчиком - администрацией Палласовского района - и подрядчиком. Не обошлось и без уголовщины - было заведено дело о покушении на мошенничество, по которому осудили двух человек, которые попытались "навариться" на этой конфликтной ситуации. К качеству работ также неоднократно возникали вопросы у контролирующих органов. В результате новое учебное учреждение не удалось сдать вовремя – к началу прошлого учебного года, тогда как начали его строить в 2015 году.



