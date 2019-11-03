В Волгограде вернули тепло в замерзающий дом

Общество 03.11.2019 18:10
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03.11.2019 18:10
В Волгограде завершены работы по восстановлению системы отопления в доме №65 по ул. Саши Чекалина. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в течение суток специалисты "Концессии теплоснабжения" и управляющей компании «Гала Парк» выполнили полную проверку котельной и сетей до ввода в дом, а также внутридомовых сетей. Сотрудники коммунальных служб отрегулировали давление в сетях и устранили воздушные пробки на локальных участках трубопроводов внутри дома. В настоящий момент проблема в двух квартирах, где жители жаловались на недостаточное тепло, устранена, температура в помещениях в пределах нормы. Специалисты УК и районной администрации проводят поквартирные проверки, заверили в мэрии.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о проблемах жителей этого дома, которые никак не могли добиться ответа на вопрос – почему они замерзают от холода. Причем во многих инстанциях, куда они обращались, им заявляли, что тепло у них есть. Люди вынуждены были обогреваться газом.
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