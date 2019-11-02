



В Волгограде на маршруте «Ельшанка - ВГТЗ» начал работать экскурсионный вагон скоростного трамвая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, к 35-летию со дня пуска волгоградской линии СТ также подготовлена аудиоэкскурсия, посвященная истории метротрама и главным городским достопримечательностям, расположенным на пути следования электротранспорта.

Отмечает свое 35-летие линия скоростного трамвая 5 ноября. В преддверии этой даты один из трамваев, обслуживающих единый маршрут «Ельшанка - ВГТЗ» сотрудники МУП "Метроэлектротранс" оснастили аудиогидом. Узнать, почему журнал «Forbes» внес волгоградский метротрам в число 12 самых интересных маршрутов мира, где расположен трехъярусный станционный комплекс и многое другое, пассажиры экскурсионного электротранспорта могут ежедневно с 6.00 до 23.00.



