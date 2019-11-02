Общество 02.11.2019 10:10
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02.11.2019 10:10
В День народного единства волгоградцы смогут попробовать дары родного края на специальной ярмарке. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, торговая площадка ярмарки «Дары родного края» разместится на территории рядом с музеем «Россия – моя история». Свою продукцию представят производители из Волгограда, а также Городищенского, Среднеахтубинского, Светлоярского, Калачевского и Ленинского районов Волгоградской области. Ярмарка откроется в 10-00. Основные же праздничные мероприятия начнутся в полдень на площадке перед музеем. Фермеры предложат волгоградцам свежее мясо птицы и баранину, козье молоко и сыры из него. Будет представлен также широкий ассортимент разнообразных мясных, молочных и рыбных продуктов, продуктов пчеловодства, овощи, а также многое другое (всего порядка 200 наименований). Например, волгоградцам предложат попробовать мясные чипсы. Производители проведут для гостей дегустации меда и травяных чаев. Предусмотрена на торговой площадке и работа несколько точек общественного питания. Торговые места разместятся в павильонах, построенных в виде деревянных домиков.
Напомним, в День народного единства в пойме реки Царицы, на площадке перед музеем «Россия - моя история» пройдут народные гуляния, состоятся интерактивная познавательная викторина и концерт. Перед волгоградцами выступят школа кавказских танцев «Саирме», вокальный ансамбль «SMS», ансамбль песни и пляски «Казачья воля», группа «Странники», а также исполнители Евгения Керн и Максим Олейников. Также посвященные празднику, концерты, конкурсы фестивали пройдут во всех районах города.
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