Происшествия 01.11.2019 11:00
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01.11.2019 11:00
Один человек скончался, шестеро пострадали при столкновении легковушки с грузовиком сегодня ночью в Михайловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла примерно в 00.30 на 792 километре федеральной автодороги «Каспий». Известно, что находившиеся в легковушке родственники и знакомые возвращались со свадьбы, которая прошла в Кумылженском районе.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112, нарушив дистанцию, столкнулся с впереди идущим МАЗ-6312 с прицепом. 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, скончался на месте. Его пассажиры – 35-летняя женщина и пятеро детей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Известно, что грузовиком управлял 55-летний житель Котельниково, в легковушке находились жители села Сухов-2, расположенного под Михайловкой. Среди несовершеннолетних – 17-летняя девушка, двое 15-летних парней, а также мальчики 13-ти и 8-ми лет.
Водитель МАЗа с места аварии скрылся. Сотрудники ДПС задержали его на территории другого района. Мужчина пояснил, что якобы не почувствовал момент удара.
На месте ДТП работали экипажи областной ГАИ, следственно-оперативнаая группа ОМВД России по городу Михайловка. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По итогам судебно-медицинской экспертизы также будет установлено наличие или отсутствие алкоголя в крови водителей.
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