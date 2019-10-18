В Волгограде призывников по традиции зарядили патриотизмом





«День призывника» прошел сегодня на площадке у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. В мероприятии приняли участие новобранцы этого года, студенты, юнармейцы, казаки, официальные лица, служители религии и взволнованные родственники будущих «срочников». Все было организовано в лучших традициях города-героя - торжественное произнесение клятвы, напутственные речи, показательные выступления и выставка-презентация. Как призывникам перед началом службы напомнили о любви к Родине и зарядили духом патриотизма - в фоторепортаже ИА «Высота 102».





















































































34 новобранца сегодня убыли в Астраханскую область и Краснодарский край, некоторые остались служить в Волгоградской области. По информации пресс-службы ЮВО, всего во время осеннего призыва этого года из региона будет отправлено для прохождения военной службы более 2 тысяч 500 юношей. Массовые отправки команд призывников запланированы на конец ноября - начало декабря.















