В Волгограде призывников по традиции зарядили патриотизмом

Общество 18.10.2019 14:42
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18.10.2019 14:42
«День призывника» прошел сегодня на площадке у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. В мероприятии приняли участие новобранцы этого года, студенты, юнармейцы, казаки, официальные лица, служители религии и взволнованные родственники будущих «срочников». Все было организовано в лучших традициях города-героя - торжественное произнесение клятвы, напутственные речи, показательные выступления и выставка-презентация. Как призывникам перед началом службы напомнили о любви к Родине и зарядили духом патриотизма - в фоторепортаже ИА «Высота 102».
34 новобранца сегодня убыли в Астраханскую область и Краснодарский край, некоторые остались служить в Волгоградской области. По информации пресс-службы ЮВО, всего во время осеннего призыва этого года из региона будет отправлено для прохождения военной службы более 2 тысяч 500 юношей. Массовые отправки команд призывников запланированы на конец ноября - начало декабря.
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