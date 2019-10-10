



Процесс передачи из областной в федеральную собственность ГБОУ "Волгоградский педагогический лицей-интернат имени Ф.Ф. Слипченко", который начал новый учебный год в статусе кадетского корпуса СК РФ, еще не завершен. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение ТУ Росимущества в Волгоградской области, территориальное управление все еще проводит мероприятия по передаче объекта в федеральную собственность совместно с комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Сообщается, что после передачи созданное учреждение будет называться ФГБУ "Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко". Де-факто это произошло уже в начале учебного года, а де-юре, видимо, завершится в ближайшее время. В корпусе будут готовить несовершеннолетних обучающихся к государственной службе в следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации по программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами.





Отметим, что информация об этом появилась еще в конце августа текущего года, а 2 сентября лицей посетил глава СКР Александр Бастрыкин. На торжественной линейке он поздравил 360 юных кадетов с началом учебного года, а затем принял участие в посадке деревьев на территории лицея.



