Экономика

Актуальные вопросы права в банковской сфере станут темой Международного форума

Экономика 09.10.2019 17:01
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09.10.2019 17:01


Сбербанк совместно с Самарским университетом и Самарским государственным экономическим университетом 10-11 октября проведут в Самаре Международный правовой банковский форум «Актуальные вопросы права в банковской сфере».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, на форуме будут рассмотрены вопросы образования и подготовки кадров, аспекты правового регулирования ГЧП, цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в органах судебной и исполнительной власти. 
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Сегодня основополагающим фактором лидерства и конкурентоспособности, как для компаний, так и для страны, становятся знания и компетенции, способность создавать максимально широкие возможности для реализации уникальных идей. Все это возможно, если существует релевантная нормативная база.
Международный правовой банковский форум призван стать уникальной площадкой для разработки инициатив и норм правового регулирования в банковской сфере, платформой для обмена лучшими практиками и центром юридических компетенций. Уверен, что выработанные на форуме рекомендации и инициативы найдут своё отражение в будущих нормативных документах, регулирующих деятельность банковского сектора, а заключённые в его рамках соглашения послужат укреплению партнёрства, развитию банковской системы стран-участниц».

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