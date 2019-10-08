В Волгограде засекреченные бойцы элитного подразделения Росгвардии отметили праздник





Суровые сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Вектор» скромно отметили 27-ю годовщину образования своего подразделения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, личному составу были вручены благодарственные письма губернатора региона и ведомственные грамоты.

На счету СОБР «Вектор» - тысячи успешных операций, сотни задержанных и обезвреженных преступников. Именно на это специальное подразделение территориального органа Росгвардии по региону возложены особо сложные служебные задачи, задержание вооруженных преступников, захват и ликвидация бандитских формирований. Спецназовцы несут службу как на территории Волгоградской области, так и на Северном Кавказе.



