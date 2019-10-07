Общество

В Волгограде у завода «Красный Октябрь» в разгаре сезон посадок

Общество 07.10.2019 14:13
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07.10.2019 14:13



Деревья ценных пород высаживают в сквере Металлургов возле завода «Красный Октябрь» в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе металлургического предприятия, в зеленой зоне появятся клены, акации, катальпы, липы, рябины, каштаны, ели, туи, а в мемориальной части парка появится березовая роща. Всего здесь будет произрастать свыше 30 наименований декоративных деревьев и кустарников. Ярких красок добавят кусты барбариса, форзиции, спипеи, роз, гортензии, скумпии и бересклета. В сквере уже приживаются молодые саженцы пурпурной сливы, хвойников, гортензии, каштанов, дерна, липы и сирени.



На этой неделе подрядчик продолжит озеленение в центральной части парка, затем перейдет в семейную и мемориальную зоны. Здесь уже завершены основные работы по мощению брусчаткой пешеходных дорожек и парковки. Практически полностью смонтирована система автоматического полива. Рядом с центральным входом в сквер забетонирована подпорная стена – сейчас строители начали собирать каркас будущего лестничного марша и пандуса для маломобильных категорий населения. В мемориальной части готов «тихий» фонтан. В ближайшие дни рабочие приступят к монтажу уличного освещения: парковых и тротуарных светильников.
В сквере также установят спортивную площадку и детский игровой городок. Изюминкой центральной части благоустроенного пространства станет аллея памяти, посвященная значимым в истории «Красного Октября» персоналиям. Общестроительные работы планируется завершить к концу осени, торжественное открытие сквера запланировано на май 2020 года.



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