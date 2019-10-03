Общество

В Волгограде в 11 дворах сделают новые дороги

Общество 03.10.2019 12:16
431 3
03.10.2019 12:16


До конца текущего года дорожные службы приведут в порядок  еще 11 дворовых территорий  в разных районах Волгограда. Таким образом, в Волгограде в 2019 году обновленное покрытие  получат порядка 30 дворов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. 
В настоящие время рабочие завершают подготовительные работы к реконструкции проездов на всех дворовых территориях. После установки бортовых камней бригады приступили к формированию щебеночно-песчаной подушки во дворе по ул. Шауляйской, 2 и Казахской, 1/3, 1/5 в Советском районе. В Красноармейском районе проезды восстанавливают  на проспекте Героев Сталинграда, 21, 23, 25, ул. Остравской, 6, в Дзержинском – на ул. 8-й Воздушной Армии, 46. Во дворе на ул. Ткачева, 16 в Центральном районе подрядная организация уже подготовила основание и приступила к асфальтированию первых пешеходных дорожек. Для обновления покрытия на внутриквартальных проездах и тротуарах рабочие используют 4,8 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. В ходе работ будет восстановлено свыше 50 люков инженерных коммуникаций.
Согласно условиям контракта подрядные организации будут следить за состоянием дорожного и тротуарного покрытия в течение четырех лет в рамках гарантийных обязательств.
Ранее дорожные организации  завершили основные работы по благоустройству 17 дворовых территорий, объединяющих 54 многоквартирных дома. Здесь заменили дорожное покрытие, построили новые линии наружного освещения, смонтировали детские игровые площадки. В настоящий момент специалисты устанавливают в оставшихся дворах малые архитектурные формы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку
08.09.2019 20:19
46494 48
"Себе - машины, людям - попутки": в Волгоградской области отдаленный поселок отрезан от райцентра
07.09.2019 16:05
31102 0
В день выборов в Волгоградской области умер кандидат в депутаты облдумы
08.09.2019 12:51
26586 38
Общество
03.10.2019 10:38
Общество 03.10.2019 10:38
8742 8 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 10:12
Общество 03.10.2019 10:12
464 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 09:50
Общество 03.10.2019 09:50
640 4 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 09:12
Общество 03.10.2019 09:12
9015 16 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 18:18
Общество 02.10.2019 18:18
2756 7 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 17:02
Общество 02.10.2019 17:02
688 1 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 17:01
Общество 02.10.2019 17:01
1528 3 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 13:46
Общество 02.10.2019 13:46
864 5 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 10:53
Общество 02.10.2019 10:53
1634 7 Обсудить

0
Далее
Общество
02.10.2019 08:56
Общество 02.10.2019 08:56
7138 7 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 18:58
Общество 01.10.2019 18:58
3197 8 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 17:29
Общество 01.10.2019 17:29
1579 2 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 16:54
Общество 01.10.2019 16:54
1614 1 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 16:48
Общество 01.10.2019 16:48
3647 2 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2019 15:45
Общество 01.10.2019 15:45
5841 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:31
Освоят миллиард: в Волгограде на острове Голодном хотят построить новый коммунальный объектСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде вежливый насильник в черном напал на пенсионерку и исчезСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде снова подорожал бензинСмотреть фотографии
12:30
Безопасный «ЕвроХим» выходит на новый уровеньСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде в 11 дворах сделают новые дорогиСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде вынесли приговор студентке, сбившей девушку на остановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Пропавшую девочку из Санкт-Петербурга ищут по всей РоссииСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде годовщину пенсионной реформы отмечают одиночными пикетамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБСмотреть фотографии
10:12
Ложные террористы не напугали чиновников в Волгограде
09:50
В Волгограде училище олимпийского резерва не давало стипендию ребенку-сиротеСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области налоговики взыскивают с обанкроченных предприятий 623,5 млн рублейСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде проектированием скандального объекта займется «проверенная» компанияСмотреть фотографии
20:47
Путин вызовет губернатора Волгоградской области с коллегами на спецзаседание ГоссоветаСмотреть фотографии
18:18
Советская актриса прибыла в Волгоградскую область на Дни памяти ШукшинаСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде сотрудница Росреестра попалась на подтасовке сведений в ЕГРН Смотреть фотографии
17:22
«От храма до больницы»: новый родильный дом в Волгограде спроектирует известная компанияСмотреть фотографии
17:01
Единственная и неповторимая: осень на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:35
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»Смотреть фотографии
16:09
Утром – столб, вечером – радиоволны: волгоградцы ищут «концы» в истории с вышками около домовСмотреть фотографии
15:57
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игрСмотреть фотографии
15:55
Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозитьСмотреть фотографии
13:52
Безопасность: осторожно — угарный газ
13:49
В Волгограде коррупция обошлась коммерческой фирме в полмиллионаСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде на сэкономленные деньги отремонтируют две дорогиСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде задержан серийный грабитель цветочных магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
"Осеннее обострение": в Волгограде из-за угроз эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области сотрудники "Почты России" взяли себе немного чужих денегСмотреть фотографии
12:16
На жителях Волгоградской области недостаточно экономятСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 