В Волгограде в 11 дворах сделают новые дороги





До конца текущего года дорожные службы приведут в порядок еще 11 дворовых территорий в разных районах Волгограда. Таким образом, в Волгограде в 2019 году обновленное покрытие получат порядка 30 дворов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

В настоящие время рабочие завершают подготовительные работы к реконструкции проездов на всех дворовых территориях. После установки бортовых камней бригады приступили к формированию щебеночно-песчаной подушки во дворе по ул. Шауляйской, 2 и Казахской, 1/3, 1/5 в Советском районе. В Красноармейском районе проезды восстанавливают на проспекте Героев Сталинграда, 21, 23, 25, ул. Остравской, 6, в Дзержинском – на ул. 8-й Воздушной Армии, 46. Во дворе на ул. Ткачева, 16 в Центральном районе подрядная организация уже подготовила основание и приступила к асфальтированию первых пешеходных дорожек. Для обновления покрытия на внутриквартальных проездах и тротуарах рабочие используют 4,8 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. В ходе работ будет восстановлено свыше 50 люков инженерных коммуникаций.

Согласно условиям контракта подрядные организации будут следить за состоянием дорожного и тротуарного покрытия в течение четырех лет в рамках гарантийных обязательств.

Ранее дорожные организации завершили основные работы по благоустройству 17 дворовых территорий, объединяющих 54 многоквартирных дома. Здесь заменили дорожное покрытие, построили новые линии наружного освещения, смонтировали детские игровые площадки. В настоящий момент специалисты устанавливают в оставшихся дворах малые архитектурные формы.



