В Волгограде годовщину пенсионной реформы отмечают одиночными пикетами





Сегодня с утра активист движения "Суть времени" Виктор Шилин вышел на одиночный пикет к администрации Волгоградской области. Как передает корр. ИА "Высота 102", молодой мужчина с плакатом в руках решил напомнить всем о резонансном событии, произошедшем год назад - в октябре 2018-го окончательно были приняты изменения в пенсионном законодательстве, суть которых заключается в повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, мужчин до 65. "Что дальше?", - вопрошает активист.

По словам Шилина, сегодня аналогичные одиночные пикеты пройдут на Аллее Героев, у торгового центра в Ворошиловском районе и других людных местах.





Сотрудник полиции проверил у Виктора Шилина документы, а затем удалился. Отметим, что активист не первый раз в одиночку с плакатом в руках стоит у администрации Волгоградской области. Год назад он также стоял у здания исполнительной власти региона, в надежде "достучаться" до сенаторов Совета Федерации, чтобы они не принимали пенсионную реформу на пленарном заседании 3 октября 2018 года. Однако сенаторы волгоградского активиста не услышали. "За" повышение пенсионного возраста для граждан России проголосовали 149 членов верхней палаты, против выступили пять парламентариев, воздержались трое. Ранее законопроект приняла Госдума.









