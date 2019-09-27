



Специалисты ветеринарного контроля на рынке в Волжском "забраковали" более 326 килограммов пищевых продуктов – сазана, леща, сома, белого амура, карася и живых раков. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, при проведении проверки в торговом помещении "Свежая рыба" на продовольственном рынке, в деятельности предпринимателя были выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства РФ. Установлено, что рыбная продукция находилась на хранении с целью последующей реализации без ветеринарных сопроводительных документов, а также с отсутствующей маркировкой и декларацией соответствия. Отмечается, что предпринимателем были нарушены ФЗ № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", ФЗ № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности пищевой продукции". Нарушитель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 30 000 рублей.



