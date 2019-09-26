В Волгограде опытные продавцы оставили воришку без косметики и парфюма (ВИДЕО)











Волгоградские полицейские разыскивают молодого человека, которого продавцы магазина парфюмерии и косметики поймали за нехорошим делом. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, бдительный торговый работник увидела, как покупатель запихивает в свой рюкзак шампунь, духи и краску для волос, а потом как ни в чем не бывало направляется к выходу. Женщина попыталась задержать воришку, но успела лишь расстегнуть ему рюкзак. Молодой человек, оттолкнув продавца, смог скрыться, но похищенное растерял - все вывалилось из расстегнутого рюкзака. Управляющая магазином, который расположен в Тракторозаводском районе, обратилась в полицию, предоставив записи с камеры видеонаблюдения. Сейчас злоумышленника ищут.

Граждан, располагающих информацией о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, (8442) 74-07-71 – дежурная часть отдела полиции № 1 (Тракторозаводский район) Управления МВД России по городу Волгограду.



