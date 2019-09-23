В Волгограде бомж пришел в католический храм с ножом и дурными намерениями





В Волгограде задержали 45-летнего мужчину без определенного места жительства, который в субботу ворвался в помещение католического храма на ул. Пражской в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, он стал угрожать ножом прихожанам и требовать деньги.

Как выяснилось, разбойник был ранее судим за хранение наркотиков. Подозреваемый сознался в содеянном. Мера пресечения избирается.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РПФ – «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



