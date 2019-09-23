В Волгограде бомж пришел в католический храм с ножом и дурными намерениями

Происшествия 23.09.2019 12:52
332 0
23.09.2019 12:52
В Волгограде задержали 45-летнего мужчину без определенного места жительства, который в субботу ворвался в помещение католического храма на ул. Пражской в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, он стал угрожать ножом прихожанам и требовать деньги.
Как выяснилось, разбойник был ранее судим за хранение наркотиков. Подозреваемый сознался в содеянном. Мера пресечения избирается.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РПФ – «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Реклама
Популярное по теме
18.09.2019 08:40
38418 14
16.09.2019 15:36
17952 20
19.09.2019 12:15
22038 17
В Волгограде маршрутка врезалась в автобус, есть пострадавшие23.09.2019 10:27
Происшествия 23.09.2019 10:27
3933 Обсудить
В Волгоградской области пожар унес жизни двух пенсионерок из Михайловки22.09.2019 08:52
Происшествия 22.09.2019 08:52
1752 0 Обсудить
В Волгограде уставший водитель устроил месиво на московской трассе: 2 погибли, 2 пострадали (ФОТОШОК)21.09.2019 12:31
Происшествия 21.09.2019 12:31
11656 6 Обсудить
В Волгоградской области пассажиры двух отечественных авто выжили после столкновения лоб в лоб21.09.2019 11:38
Происшествия 21.09.2019 11:38
2134 0 Обсудить
В Волгограде разыскивают вора с буквой «Н» на майке20.09.2019 09:18
Происшествия 20.09.2019 09:18
15002 20 Обсудить
Житель Волгоградской области пообещал убить парня из-за громкой музыки19.09.2019 13:26
Происшествия 19.09.2019 13:26
2827 5 Обсудить
Сотрудники УФСБ накрыли под Волгоградом подпольный цех бутлегеров с тоннами алкоголя19.09.2019 12:15
Происшествия 19.09.2019 12:15
22038 17 Обсудить
Волгоградец остался без дома (ВИДЕО)19.09.2019 12:10
Происшествия 19.09.2019 12:10
6361 6 Обсудить
В Волгоградской области ведут розыск сбившего ребенка водителя19.09.2019 09:54
Происшествия 19.09.2019 09:54
5064 5 Обсудить
Найденные в степи под Волгоградом «коктейли Молотова» уничтожили на месте18.09.2019 12:46
Происшествия 18.09.2019 12:46
1766 2 Обсудить
В Волгоградской области задержан осквернитель памятного знака на месте расстрела евреев18.09.2019 08:48
Происшествия 18.09.2019 08:48
10452 4 Обсудить
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб18.09.2019 08:40
Происшествия 18.09.2019 08:40
38418 14 Обсудить
Двоих волгоградцев порезали и избили за просьбу не мусорить17.09.2019 15:18
Происшествия 17.09.2019 15:18
11475 19 Обсудить
В Волгоградской области осквернили памятный знак «Холокоста»17.09.2019 11:11
Происшествия 17.09.2019 11:11
4864 8 Обсудить
В Волгоградской области 2 трупа нашли после пожара в доме с обрушением17.09.2019 09:56
Происшествия 17.09.2019 09:56
3068 7 Обсудить
Реклама