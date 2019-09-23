Общество 23.09.2019 12:54
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23.09.2019 12:54
Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону на сегодня составляет 97%. Такие цифры, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, прозвучали на совещании по данной теме, которое провел глава региона.
Напомним, в соответствии с постановлением Правительства РФ, отопительный сезон начинается не позднее дня, перед которым среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти суток была не выше +8 градусов по Цельсию.
«При этом органам местного самоуправления дано право начинать отопительный сезон ранее этого дня. Главам муниципальных образований Волгоградской области необходимо предусмотреть начало подачи тепла на объекты социальной сферы ранее начала отопительного сезона», — подчеркнул губернатор. Стопроцентная готовность инженерно-технических сетей, жилищного фонда и объектов социальной сферы Волгоградской области к осенне-зимнему периоду должна быть обеспечена в срок до 15 октября.
Теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить паспорта готовности к работе в отопительный период в срок до 1 ноября, муниципальные образования — в срок до 15 ноября 2019 года.
Между тем, жители многоквартирных домов жалуются на холод в своих жилищах. К слову, в Москве сегодня уже началась подтопка социальных учреждений.
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