Общество

Волгоградское УФАС оштрафовало энергетиков на 600 тысяч за нерасторопность

Общество 19.09.2019 13:58
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19.09.2019 13:58


Злостным нарушителем посчитало Волгоградское УФАС России компанию ПАО «МРСК Юга», которая «обидела» главу крестьянского хозяйства, расположенного в Светлоярском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», энергетиков решили оштрафовать на 600 тысяч рублей.  Фермер обратился в УФАС с заявлением и указал, что он еще в марте прошлого года заключил договор с ПАО «МРСК Юга» на присоединение к электрическим сетям. Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств. Вместе с тем, по непонятным причинам, календарного года сетевой организации оказалось недостаточно для подключения КФХ к электросетям. До настоящего времени объекты, принадлежащие фермерскому хозяйству, остаются без электроэнергии. При этом фермер со своей стороны выполнил все условия. Волгоградским УФАС было возбуждено дело об административном правонарушении. «ПАО «МРСК Юга» уже не в первый раз привлекается к административной ответственности за нарушение сроков технологического присоединения , в связи с чем Волгоградское УФАС России посчитало необходимым применить к злостному нарушителю меру наказания, предусмотренного статьей  9.21 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей», - пояснила  ИА «Высота 102»  врио руководителя управления Анна Гаджиева. 

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