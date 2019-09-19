Волгоградское УФАС оштрафовало энергетиков на 600 тысяч за нерасторопность

Общество 19.09.2019 13:58
1881 0
19.09.2019 13:58
Злостным нарушителем посчитало Волгоградское УФАС России компанию ПАО «МРСК Юга», которая «обидела» главу крестьянского хозяйства, расположенного в Светлоярском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», энергетиков решили оштрафовать на 600 тысяч рублей. Фермер обратился в УФАС с заявлением и указал, что он еще в марте прошлого года заключил договор с ПАО «МРСК Юга» на присоединение к электрическим сетям. Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств. Вместе с тем, по непонятным причинам, календарного года сетевой организации оказалось недостаточно для подключения КФХ к электросетям. До настоящего времени объекты, принадлежащие фермерскому хозяйству, остаются без электроэнергии. При этом фермер со своей стороны выполнил все условия. Волгоградским УФАС было возбуждено дело об административном правонарушении. «ПАО «МРСК Юга» уже не в первый раз привлекается к административной ответственности за нарушение сроков технологического присоединения , в связи с чем Волгоградское УФАС России посчитало необходимым применить к злостному нарушителю меру наказания, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей», - пояснила ИА «Высота 102» врио руководителя управления Анна Гаджиева.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
45040 48
02.09.2019 20:15
36130 9
08.09.2019 12:51
26216 38
Для новой Волгоградской облдумы готовят подарки на миллион рублей19.09.2019 16:14
В Волгограде ураган разорвал в клочья коррупцию19.09.2019 15:31
Немытые остановки Дзержинского района Волгограда возмутили жителей19.09.2019 14:24
Юные кадеты Волгограда приняли присягу на Мамаевом кургане19.09.2019 12:28
В Волгограде торговали полуфабрикатами из цыплят с сальмонеллой19.09.2019 11:25
Засушливый сентябрь в Волгоградской области остановил волну грибных отравлений19.09.2019 08:38
В Волгограде «игравшую» не по правилам УК выгнали с рынка ЖКХ18.09.2019 16:39
В Волгограде социальная служба незаконно обделила ветерана труда18.09.2019 16:03
В Волгограде на проблемном перекрестке установят подвесные светофоры18.09.2019 15:43
В Волгоградской области главы двух поселений отказались отвечать прокурору18.09.2019 12:30
В Волгоградской области военных заставили убраться18.09.2019 11:51
Михаила Таранцова уволили из волгоградского вуза18.09.2019 11:32
Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьям18.09.2019 11:13
Новым депутатам Волгоградской областной думы готовят комфортную атмосферу18.09.2019 09:01
В Волгограде в сквере имени Пахмутовой выложат «музыкальные» дорожки17.09.2019 17:33
Реклама