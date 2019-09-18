Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьям

Общество 18.09.2019 11:13
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18.09.2019 11:13
Согласно постановлению правительства, право на участие в программе имеют россияне, являющимся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Теперь у них есть возможность получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей. Сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Минфина. На компенсации ведомство предложило выделить 15 млрд руб. из федерального бюджета.
Известный промышленник Олег Савченко, для которого помощь людям всегда была частью жизни, считает инициативу правительства очень своевременной.
«Многодетные семьи нуждаются в поддержке. Вы попробуйте воспитать и вырастить одного ребенка, это очень трудно, а когда их несколько, сложности возрастают многократно, — отметил Олег Савченко. — Правительство поступает верно, оперативно реагируя на указания президента об усилении мер социальной поддержки этой категории населения. Люди, по сути посвятившие свою жизнь воспитанию детей, будущего России, заслуживают уважения и помощи, как со стороны государства, так и со стороны простых россиян».
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