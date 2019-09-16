Судья Волгоградского облсуда не подошел на должность председателя





Высшая квалификационная коллегия судей РФ сегодня отклонила кандидатуру Владимира Васильева на должность председателя Волгоградского областного суда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Владимир Васильев является судьей областного суда. Он участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности, объявленного в мае этого года.

Напомним, вот уже почти год в Волгоградском облсуде нет председателя. В конце сентября прошлого года экс-председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев был назначен на шестилетний срок председателем Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове. Обязанности председателя исполняет заместитель Дмитрий Туленков.



