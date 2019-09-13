В Волгограде газовики пошли на сотрудничество с проходящей по делу в УФАС сомнительной фирмой





Дело компании, до недавнего времени носившей название ООО «РегионГазВолгоград», рассматривается в Волгоградском УФАС. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, дело было возбуждено в мае текущего года по жалобе волгоградца. Заявитель указывал на то, что сотрудниками компании с названием «РегионГазВолгоград» проводился поквартирный обход дома. Работники фирмы представлялись газовой компанией, «используя и прикрываясь похожим названием специализированного официального оператора». Пожилая мама заявителя пустила специалистов, которые путем введения в заблуждение относительно необходимости проведения работ заменили за 1200 рублей газовый шланг и установили газовый счетчик за 10 тысяч рублей. Заявитель указал, что был введен в заблуждение также относительно лица, оказывающего услуги, так как работники Общества представлялись газовой службой, не будучи специализированной организацией. На бланке представленного заявителем договора ООО «РегионГазВолгоград» размещался логотип с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!», газового факела и силуэтов домов.

В качестве лиц, обладающих информацией в дело были привлечены ООО «Газпроммежрегионгаз Волгоград», ООО «Газпромгазораспределение Волгоград», АО «Волгоградгоргаз», которые в ходе рассмотрения также согласились с тем, что выбор наименования и способы его использования носят признаки недобросовестной конкуренции.

На последнем заседании в УФАС стало известно, что ООО «РегионГазВолгоград» переименовано в ООО «КонтрольПриборУчет», а в штате организации остался только один человек – генеральный директор.

В УФАС располагают информацией, что АО «Волгоградгоргаз» направило в экс-«РегионГазВолгоград» на согласование договор о сотрудничестве, по которому ООО «КонтрольПриборУчет» должно будет осуществлять работы по ТО ВКГО от имени АО «Волгоградгоргаз».



