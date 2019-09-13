Общество 13.09.2019 14:20
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13.09.2019 14:20
Отработка форсирования естественных водных преград на боевых машинах пехоты БМП-3 мотострелками соединения Южного военного округа началась на полигоне Прудбой под Волгоградом. В занятиях, которые проходят посменно, задействованы более 1-й тысячи военнослужащих и 200 единиц специальной техники. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин и их экипажей. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку. На воде механики БМП-3 должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты, отработать различные нештатные ситуации и другие маневры. До занятий на водоеме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.
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