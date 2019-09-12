Замглавврача больницы в Волгоградской области наказан за игнорирование обращения о заболевании туберкулезом
Общество 12.09.2019 10:00
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12.09.2019 10:00
К ответственности за игнорирование обращения по вопросу профилактики туберкулеза привлечен заместитель главного врача ГБУЗ "Центральная районная больница Клетского района". Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по инициативе надзорного ведомства медицинского работника привлекли к ответственности по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Нарушения были вскрыты в результате прокурорской проверки.
Установлено, что в мае текущего года в районную больницу поступило обращение директора организации социального обслуживания населения, которая осуществляет уход за людьми без определенного места жительства. Заявитель просила провести профилактическое лечение лиц, контактировавших с одним из постояльцев, заболевшим туберкулёзом лёгких.
Вместе с тем в установленный законодательством 30-дневный срок обращение рассмотрено не было, меры по профилактике опасного заболевания не приняты.
Постановлением мирового судьи судебного участка №23 Волгоградской области виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей. Кроме того, после вмешательства прокуратуры проведено обследование и профилактическое лечение граждан, находившихся в социальном учреждении.
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