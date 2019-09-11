Происшествия

Волжанка поверила мошеннику и потеряла на «бирже» больше миллиона

Происшествия 11.09.2019 14:43
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11.09.2019 14:43


Предложение поиграть на бирже ценных бумаг показалось заманчивым 43-летней жительнице Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщина откликнулась на звонок неизвестного, приняла его предложение и перевела деньги якобы на счет фирмы, предоставляющей услуги посредника. Таким образом азартная волжанка лишилась 1 миллиона 300 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Мошенника ищут. 

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