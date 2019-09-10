Общество

В Волгограде попрощаются с кандидатом в депутаты Волгоградской облдумы Вадимом Чистяковым

Общество 10.09.2019 18:32
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10.09.2019 18:32



Завтра, 11 сентября, в 12.00 на Димитриевском кладбище Волгограда состоится прощание с Вадимом Чистяковым. Похороны состоятся на новом Ворошиловском кладбище. Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы от КПРФ по Краснооктябрьской территориальной группе №13 внезапно скончался в день выборов.
Вадим Чистяков  - военный пенсионер, полковник запаса. Родился в городе Боровичи Новгородской области. В 1990 году закончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище,  в 2003-ем – Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. 30 сентября ему бы исполнилось 50 лет.

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