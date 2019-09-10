Общество 10.09.2019 15:35
375 0
10.09.2019 15:35
В рамках мониторинга компьютерной сети прокуратурой выявлено 30 сайтов, на которых размещалась информация о возможности приобретения фальшивых денежных купюр различного номинала. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, доступ к ресурсам являлся свободным для неограниченного круга интернет-пользователей. Сайты были заблокированы органами Роскомнадзора после того, как прокурор Волгограда обратился в суд с административным исковым заявлением о запрете размещенной информации о возможности приобретения фальшивых денежных купюр.
Реклама
Популярное по теме
02.09.2019 20:15
35350 9
21.08.2019 12:34
31417 14
13.08.2019 17:55
20433 41
В Волгоградской области разрушаются построенные 5 лет назад дома для детей-сирот10.09.2019 14:59
Более 2 тысяч детей в ЮФО научили защищать свои персональные данные10.09.2019 13:15
Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области стал министром внутренних дел Чувашии10.09.2019 12:37
Оно течет повсюду: в Волгограде жилой дом захлебнулся в канализации09.09.2019 13:15
Скончался бывший главный агроном Волгоградской области Федор Козловцев09.09.2019 13:04
В Волгоградской области дырявая дорога изменилась до неузнаваемости09.09.2019 12:13
Председатель Волгоградской облдумы проголосовал на своей малой родине08.09.2019 13:38
Сайт для создания фиктивных браков объявили вне закона в Волгограде08.09.2019 07:30
Свободный микрофон, грохот танков и песни под гитару: нескучная программа на выходные в Волгограде07.09.2019 10:37
Полицейские выдвигаются на избирательные участки в Волгоградской области07.09.2019 10:16
В Волгограде кинотеатр заманивал зрителей мнимыми скидками на билеты07.09.2019 10:11
«Как на ЧМ-2018»: у стадиона «Волгоград Арена» столпотворение из-за «Ленинграда» (ВИДЕО)06.09.2019 19:37
В Волгограде на правом склоне поймы Царицы начали прокладывать дорожки для терренкура06.09.2019 16:43
Прокуратура Волгограда пресекла продажу индийского леопарда06.09.2019 16:21
Жителя Волгоградской области наказали на миллион за вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской пойме06.09.2019 13:56
Реклама