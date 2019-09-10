Общество

В Волгограде заблокировали доступ к 30 сайтам по продаже фальшивых денег

Общество 10.09.2019 15:35
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10.09.2019 15:35


В рамках мониторинга компьютерной сети прокуратурой  выявлено 30 сайтов, на которых размещалась информация о возможности приобретения фальшивых денежных купюр различного номинала. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  доступ к ресурсам являлся свободным для неограниченного круга интернет-пользователей.  Сайты были заблокированы органами Роскомнадзора после того, как прокурор Волгограда обратился в суд с административным исковым заявлением о запрете размещенной информации о возможности приобретения фальшивых денежных купюр.  

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