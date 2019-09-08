В Волгограде на Центральном рынке горел павильон депутата

Происшествия 08.09.2019 11:44
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08.09.2019 11:44
Павильон размером 20х80 метров горел сегодня ранним утром на Центральном рынке Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 4:44 утра. Горела обшивка фасада на площади 30 кв м. Пожарные расчёты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04:57. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Как стало известно ИА «Высота 102», к пострадавшему от пожара торговому объекту имеет отношение семья Владлена Колесникова – руководителя фракции партии «Единая Россия» в Волгоградской городской думе.
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