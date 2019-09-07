Происшествия 07.09.2019 10:46
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07.09.2019 10:46
Сегодня около 4 утра в Волжском на улице Пушкина в районе кольца ГПЗ при столкновении двух автомобилей погиб мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, по предварительным данным, при опрокидывании одной из легковушек серьезные ранения также получил 25-летний парень, который впал в кому. У пострадавшего – ушиб головы, перелом шейного отдела позвоночника и травма живота. Вместе с ним в городскую клиническую больницу №1 доставили еще одного мужчину 29-ти лет, у которого диагностирован ушиб грудной клетки. Обстоятельства ДТП уточняются.
Между тем, по свидетельствам очевидцев, ДТП могло стать следствием разборок, которые устроили компании парней в одном из пивных баров Волжского. По неподтвержденным сведениям, конфликт вспыхнул в заведении, расположенном на улице 40-лет Победы, участники конфликта затем сели в свои машины и устроили гонки по городу.
Фото из группы в VK.ru: Жесть Волгограда MAXIMUM POWER.
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