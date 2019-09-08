Сайт для создания фиктивных браков объявили вне закона в Волгограде

Общество 08.09.2019 07:30
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08.09.2019 07:30
Интернет-площадку для общения с целью создания фиктивных браков в России выявила прокуратура Красноармейского района Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, надзорное ведомство подало иск о признании распространения данной информации незаконной. Отмечается, что фиктивные браки на территории России запрещены. Кроме того, существование таких ресурсов негативно влияет на миграционные процессы, создают предпосылки для нелегальной миграции. В России, как отмечено в решении суда, ежегодно от 3 до 5 миллионов иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения.
На указанном сайте иностранцы выкладывали свои предложения, стоимость услуги, принадлежность к гражданству той или иной страны, а также цель заключения фиктивного брака и способы контакта. Главная цель участников сообщества - получить гражданство РФ через фиктивный брак.
Суд требования прокуратуры полностью удовлетворил.
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