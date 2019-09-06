Экономика

Клиенты Сбербанка смогут установить пин-код по карте в веб-версии «Сбербанк Онлайн»

Экономика 06.09.2019 15:19 Реклама
371 0
06.09.2019 15:19 Реклама


Сбербанк предоставил возможность установки пин-кода в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Ранее эта опция была доступна клиентам только в мобильном приложении.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, благодаря расширению сервиса клиенты банка теперь смогут установить пин-код по карте и в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Эта опция будет особенно востребована среди тех, кто забыл пин-код к выпущенной карте, хочет получить доступ к своим средствам максимально оперативно, но не использует мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
До появления данного функционала в Сбербанк Онлайн клиенту, который забыл свой пин-код, было необходимо заказывать перевыпуск карты, ждать, пока ее изготовят и забирать в отделении банка.
Дмитрий Малых, управляющий директор, Дивизион «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «С развитием современных технологий, включая бесконтактные платежи, и значительный функционал, доступный в Сбербанк Онлайн, нашим клиентам все реже приходится вводить пин-код для подтверждения операции. В связи с этим, имеют место быть случаи, когда клиент просто забывает свой пароль. Чтобы им не приходилось тратить время и перевыпускать карты, мы ввели функционал установки пин-кода и масштабировали его на всех пользователей Сбербанк Онлайн».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
В Волгоградской области модернизируют системы освещения
21.08.2019 21:36
6170 0
Банкиры посчитали размер «заначки» жителей Волгоградской области
08.08.2019 11:02
4815 28
В Волгограде соединят два района новой дорогой
10.08.2019 13:02
8639 0
Экономика
06.09.2019 10:29
Экономика 06.09.2019 10:29
772 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.09.2019 16:00
Экономика 05.09.2019 16:00
980 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.09.2019 12:52
Экономика 05.09.2019 12:52
323 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.09.2019 09:39
Экономика 05.09.2019 09:39
1165 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2019 15:00
Экономика 04.09.2019 15:00
1193 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2019 14:01
Экономика 04.09.2019 14:01
356 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2019 10:41
Экономика 04.09.2019 10:41
383 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2019 13:29
Экономика 03.09.2019 13:29
1814 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2019 11:05
Экономика 03.09.2019 11:05
1645 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.09.2019 12:02
Экономика 02.09.2019 12:02
1542 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.09.2019 11:05
Экономика 02.09.2019 11:05
579 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2019 19:58
Экономика 31.08.2019 19:58
6141 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.08.2019 15:03
Экономика 30.08.2019 15:03
1721 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.08.2019 14:42
Экономика 30.08.2019 14:42
518 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.08.2019 12:39
Экономика 30.08.2019 12:39
675 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:08
Предвыборная агония: В Волгоградской области кандидаты меряются тиражами «боевых листков»Смотреть фотографии
16:43
В Волгограде на правом склоне поймы Царицы начали прокладывать дорожки для терренкураСмотреть фотографии
16:21
Прокуратура Волгограда пресекла продажу индийского леопардаСмотреть фотографии
15:19
Клиенты Сбербанка смогут установить пин-код по карте в веб-версии «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
15:18
Так рожать: успехи волгоградцев отметили Указом ПрезидентаСмотреть фотографии
14:37
Дело о взрыве дома в Волгограда после приговора могут вернуть на округи свояСмотреть фотографии
13:56
Жителя Волгоградской области наказали на миллион за вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
13:15
Убийц таксиста ищут в Волгограде и КалмыкииСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде вынесли приговор за убийство около «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области «наскирдовали» коноплю под присмотром полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
В Волгограде разбивший автомобиль врача хулиган отделался условным наказаниемСмотреть фотографии
12:10
Жительница Волжского рассказала, как она на "шестерке" сбила двух школьников (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:00
В Волгограде КПРФ «клянется» в отсутствии связи с Навальным Смотреть фотографии
11:51
В Волгограде на железнодорожном вокзале двое рецидивистов обокрали гостью из ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде лжесотрудница электросетей похитила 230 тысяч рублей у пенсионеровСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде единственная фирма взялась за обустройство нового фонтана в печально знаменитом паркеСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области водитель иномарки погиб в ДТП с «Ладой» и грузовикомСмотреть фотографии
10:29
Волгоградский «Красный Октябрь» удачно «слетал» на МАКССмотреть фотографии
10:04
В Волгограде магазин автозапчастей назвал инициаторов скандальной акции скидок за голоса Смотреть фотографии
09:10
Главный дорожный чиновник Волгоградской области оставил селян без надежды на безопасную жизньСмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области безмятежно завершается предвыборная кампания Смотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В Волжском женщина-водитель сбила двух школьниковСмотреть фотографии
17:23
В Волго-Ахтубинской пойме объявлен карантин из-за пожирателя ясенейСмотреть фотографии
16:32
В Волгоградской области автовладельцу выставили счет с пятью нулями за долги родственниковСмотреть фотографии
15:04
«Ростелеком» обеспечит телекоммуникационными услугами новый ХАБ ПриморьяСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде на офшорном кипрском заводе выборы пройдут в особом порядкеСмотреть фотографии
13:20
Под Волгоградом сотрудница почты пыталась оплатить свои кредиты чужими деньгамиСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде задержаны 24 человека за незаконную добычу и продажу черной икрыСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области школьная учительница отсудила у Пенсионного фонда досрочную пенсиюСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде застройщика наказали рублем за плесень и сквозняк в новой квартиреСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 