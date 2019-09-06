Клиенты Сбербанка смогут установить пин-код по карте в веб-версии «Сбербанк Онлайн»

Экономика 06.09.2019 15:19 Реклама
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06.09.2019 15:19 Реклама
Сбербанк предоставил возможность установки пин-кода в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Ранее эта опция была доступна клиентам только в мобильном приложении.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, благодаря расширению сервиса клиенты банка теперь смогут установить пин-код по карте и в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Эта опция будет особенно востребована среди тех, кто забыл пин-код к выпущенной карте, хочет получить доступ к своим средствам максимально оперативно, но не использует мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
До появления данного функционала в Сбербанк Онлайн клиенту, который забыл свой пин-код, было необходимо заказывать перевыпуск карты, ждать, пока ее изготовят и забирать в отделении банка.
Дмитрий Малых, управляющий директор, Дивизион «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «С развитием современных технологий, включая бесконтактные платежи, и значительный функционал, доступный в Сбербанк Онлайн, нашим клиентам все реже приходится вводить пин-код для подтверждения операции. В связи с этим, имеют место быть случаи, когда клиент просто забывает свой пароль. Чтобы им не приходилось тратить время и перевыпускать карты, мы ввели функционал установки пин-кода и масштабировали его на всех пользователей Сбербанк Онлайн».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
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