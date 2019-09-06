Общество 06.09.2019 13:56
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06.09.2019 13:56
Более 1,2 миллиона рублей должен заплатить житель Волгоградской области за незаконную вырубку деревьев в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, надзорное ведомство обратилось с иском в суд о возмещении ущерба, причиненного незаконной вырубкой лесных насаждений на территории Сахарного участкового лесничества.
Установлено, что в декабре 2018 года гражданин бензопилой срубил 41 "сырорастущее" дерево твердой породы "ясень". Среднеахтубинский районный суд иск удовлетворил, но гражданин обжаловал решение в апелляционной инстанции. Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение - без изменения.
Отметим, что накануне стало известно о введении карантина в границах Сахарного участкового лесничества на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области из-за обнаружения в лесах опасного вредителя - ясеневой изумрудной златки.
Здесь запрещается ввоз, вывоз, использование и реализация подкарантинной продукции, зараженной вредителем.
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