



Более 1,2 миллиона рублей должен заплатить житель Волгоградской области за незаконную вырубку деревьев в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, надзорное ведомство обратилось с иском в суд о возмещении ущерба, причиненного незаконной вырубкой лесных насаждений на территории Сахарного участкового лесничества.

Установлено, что в декабре 2018 года гражданин бензопилой срубил 41 "сырорастущее" дерево твердой породы "ясень". Среднеахтубинский районный суд иск удовлетворил, но гражданин обжаловал решение в апелляционной инстанции. Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение - без изменения.

Отметим, что накануне стало известно о введении карантина в границах Сахарного участкового лесничества на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области из-за обнаружения в лесах опасного вредителя - ясеневой изумрудной златки.

Здесь запрещается ввоз, вывоз, использование и реализация подкарантинной продукции, зараженной вредителем.